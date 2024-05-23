Арестованный за взятку генерал Шамарин не признает вину
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Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
«Свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении генерал-лейтенанта, который в ходе предъявления ему обвинения отверг причастность к получению особо крупной взятки», — заявил источник в правоохранительных органах.
Накануне генерал-лейтенанта Шамарина заключили под стражу и предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным СК, сумма взятки составила 36 млн рублей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в РФ ведется планомерно, а серия уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников министерства обороны «не является кампанейщиной».