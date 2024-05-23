Стала известна сумма взятки по делу замначальника Генштаба Шамарина

По данным следствия, сумма взятки по делу начальника Главного управления связи ВС РФ и замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина составляет 36 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Установлено, что в период с 2016 по 2023 год Шамарин получил взятки от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокого и главбуха Елены Гришиной. Сумма взятки составила 36 млн рублей.

Так Шамарина «попросили» увеличить объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны. Полученные деньги замначальника Генштаба потратил по своему усмотрению.

22 мая Шамарина заключили под стражу и предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Высокого и Гришину также привлекли к ответственности за дачу взятки.

Известно, что на Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира в Подольске. Она находится на улице Академика Доллежаля. Ее площадь составляет 82,6 кв. м. Примерная стоимость жилья — порядка 12 млн рублей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в России ведется планомерно, а серия уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны РФ «не является кампанейщиной».