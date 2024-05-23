В Кремле призвали не считать кампанией дела против чиновников Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в России ведется планомерно, а серия уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны РФ не является кампанейщиной, сообщает ТАСС .

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов. Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он подчеркнул, что в настоящее время борьба с коррупцией продолжается во всех российских ведомствах.

При этом Песков отказался комментировать детали уголовных дел о взятках против функционеров оборонного ведомства, сославших на отсутствие таких полномочий.

Ранее по делу о взятке в особо крупном размере был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Высокопоставленного офицера арестовали на 2 месяца.

До этого по подозрению во взятке были задержаны и арестованы замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрий Кузнецов.