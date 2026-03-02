Apple представила iPhone 17e за 599 долларов

сегодня в 18:11

Корпорация Apple показала новый бюджетный смартфон — iPhone 17e. Он в том числе доступен в розовом цвете, сообщается на сайте iphones.ru .

Гаджет оснащен процессором A19 и 6,1-дюймовым Super Retina XDR (OLED) дисплеем. Пиковая яркость составляет 1200 нит. Также смартфон получил модем C1X.

Корпус iPhone 17e создан из авиационного алюминия, есть защита IP68 от воды и пыли. Основная камера смартфона на 48 МП.

Смартфон поддерживает MagSafe и Qi2 до15 Вт. Доступный объем памяти — 256 и 512 ГБ. Благодаря чипу A19, модему C1X и оптимизации iOS 26 смартфон работает весь день.

Apple выпустила iPhone 17e в трех цветах: черном, белом и новый мягком розовом. Предзаказ стартует 4 марта, а продажи — с 11 марта. Цена на смартфон начинается от 599 долларов.

Ранее в России стартовали продажи Samsung Galaxy Z TriFold с тройным гибким дисплеем. Цена на модель в конфигурации 16/512 Гб в черном цвете составляет более 300 тыс. рублей.

