Сколько-сколько? Смартфон Samsung с тройным экраном продают за бешеные деньги

В России стартовали продажи Samsung Galaxy Z TriFold с тройным гибким дисплеем. Цена на модель в конфигурации 16/512 Гб в черном цвете составляет более 300 тыс. рублей, сообщает РБК .

О старте продаж Samsung Galaxy Z TriFold в России рассказали в МТС, где цена на модель в конфигурации 16/512 Гб в черном цвете составляет 399 990 рублей. Также телефон в такой же комплектации продается в Galaxy Store за 499 990 рублей. В Hi Store версию 16/512 Гб можно заказать за 379 990 рублей. Еще гаджет предлагают приобрести в магазине Technoperry по цене от 315 тыс. рублей при оплате наличными.

Выпущенный корейской компанией смартфон уникален тем, что складывается по G-образной схеме. Левая и средняя панели схлопываются вовнутрь, закрывая собой правую. Когда телефон в закрытом состоянии, пользователь может пользоваться внешним 6,5-дюймовым дисплеем.

В компании утверждают, что такая форма защищает дисплей от ударов царапин и сколов. В раскрытом состоянии диагональ основной тройной панели составляет 10 дюймов. Также смартфон оснащен трехмодульной системой камер, где у главного датчика разрешение 200 Мп, у телевика — 10 Мп, у сверхширокоугольного объектива — 12 Мп.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы Россию ожидает резкий скачок цен на электронику ведущих мировых брендов, включая Apple, Samsung и Bosch. По словам экспертов, сильнее всего подорожание ударит по смартфонам и ноутбукам.

