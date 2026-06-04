Россети подключат индустриальные парки Подмосковья к сетям

ПАО «Россети Московский регион» обеспечит технологическое присоединение к электросетям новых государственных индустриальных парков в восьми округах Подмосковья. Соглашение подписано на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ПАО «Россети Московский регион» подключит к электрическим сетям государственные индустриальные парки, которые создают в Ленинском, Дмитровском, Раменском, Жуковском, Сергиево-Посадском, Волоколамском, Орехово-Зуевском и Одинцовском округах. Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026 подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор компании Александр Пятигор.

Суммарный объем присоединяемой мощности превысит 200 МВт.

«Суммарный объем присоединяемой мощности составляет более 200 МВт. Сотрудничество с ПАО «Россети Московский регион» в вопросах обеспечения передачи электроэнергии — обязательный и важный этап в развитии индустриальных парков Подмосковья, их инфраструктуры и создании условий, необходимых для работы предприятий», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Государственные индустриальные парки в регионе создают по принципу «все включено» 5 в 1. На площадках одновременно формируют готовые производственные помещения, инженерную и транспортную инфраструктуру, профильные образовательные учреждения и общежития для сотрудников. Такой подход позволяет инвесторам быстрее запускать производства и обеспечивать комфортные условия для работников.

Подобрать площадку, в том числе в особых экономических зонах и индустриальных парках Подмосковья, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.