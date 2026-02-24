iPhone и ноутбуки в России ждет мощное подорожание

В ближайшие месяцы Россию ожидает резкий скачок цен на электронику ведущих мировых брендов, включая Apple, Samsung и Bosch, из-за проблем с сертификацией товаров, ввозимых по параллельному импорту, заявил РИАМО эксперт по цифровой репутации, основатель агентства «Невидимка» Петр Сухоруких.

По словам специалиста, сильнее всего подорожание ударит по смартфонам и ноутбукам, поскольку эта техника жестко завязана на модули шифрования и связи, а каждое устройство требует сложной нотификации и строгого сертификата безопасности.

Как пояснил Сухоруких, издержки на оформление документов уже заложены в новые ценники: базовый телефон Apple сегодня стоит 120 тысяч рублей, но подорожает до 150 тысяч, ходовой ноутбук подскочит со 150 тысяч до 180 тысяч рублей, а флагманский Samsung уверенно пробьет отметку в 120 тысяч вместо привычных 100.

Эксперт добавил, что даже китайские бренды, ввозимые по серым схемам, прибавят в цене минимум 15 процентов, а ожидать стабилизации цен при разрушенной логистике, по его мнению, является полным безумием.

