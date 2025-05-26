Андрей Воробьев: Олег Сотник предложен на пост главы Долгопрудного

Олег Сотник предложен на пост главы городского округ Долгопрудный, он ранее работал в Мытищах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Олег Анатольевич, мы с вами работали в Мытищах. В чем специфика Долгопрудного, я надеюсь, вы вместе с лидерами общественного мнения Долгопрудного — нашего наукограда, разберетесь. Ключевое — это коммуникация, везде в Подмосковье очень важно разговаривать», — обратился к Сотнику Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципальных образований.

Губернатор высказал надежду, что Сотник эту компетенцию, как и хозяйственную повестку, будет реализовывать в округе грамотно и с полной отдачей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.