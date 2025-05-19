В Долгопрудном представили врип главы округа Олега Сотника

Внеочередное заседание совета депутатов округа было проведено в связи с поступившим заявлением главы округа Долгопрудный Романа Истомина о досрочном сложении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Долгопрудный — лучший город на Земле. Здесь живут и работают замечательные люди. Благодарен каждому за сотрудничество и помощь», — сказал Роман Истомин.

Совет депутатов принял отставку Романа Михайловича Истомина 19 мая в 16:05 и возложил временное исполнение полномочий главы округа на первого заместителя главы округа Долгопрудный Олега Анатольевича Сотника. Решение было принято большинством голосов.

«Главная задача — повышение качества жизни наших граждан. Уверен, что совместными усилиями мы сохраним все лучшее, что было сделано, и приумножим это», — отметил Олег Сотник.

Депутаты поздравили Олега Анатольевича с назначением на ответственный пост и пожелали успехов в работе на благо Долгопрудного и его жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.