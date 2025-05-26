Андрей Воробьев: в Подмосковье готовят программу трансформации в сфере ЖКХ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами округов сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.
«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.
Губернатор отметил, что функционирование ремонтных и аварийных служб играет важную роль в жизнедеятельности региона.
Ранее Воробьев напомнил о важности и объемах работ в сфере теплоснабжения региона. Эта большая программа предполагает много мероприятий, но, кроме прокладки сетей, замены котлов, это еще и культура производства и строительства.