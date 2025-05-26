Воробьев: программа модернизации теплоснабжения включает много мероприятий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципальных образований напомнил о важности и объемах работ в сфере теплоснабжения региона.

«Мы очень подробно сопровождаем все, что связано с теплом. Эта большая программа предполагает много мероприятий, но кроме прокладки сетей, замены котлов, это еще и культура производства и строительства», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что в каждом муниципалитете региона, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Воробьев отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.