Анастасия Заворотнюк во время борьбы с раком выходила на улицу в парандже

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка рассказала, что ее подруга, актриса Анастасия Заворотнюк выходила на улицу во время борьбы с онкологией в парандже, пишет kp.ru .

«Я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили — то она была в парандже. И спасибо докторам и сестричкам, что никуда „не вылились“ фото. Потому что с ней произошли изменения. Но в храме (речь о церемонии прощания — ред.) она лежала красавица — и грима не было вообще», — рассказала Навка в эфире программы «Сегодня вечером».

По словам фигуристки, она одной из первых узнала о диагнозе звезды сериала «Моя прекрасная няня». Навка отметила, что Заворотнюк обратилась в больницу после того, как в один из дней заметила асимметрию лица. Она подумала, что защемлен нерв, но после обследования ей поставили страшный диагноз — агрессивная опухоль мозга, глиобластома.

Друзья покойной актрисы вспоминают, что она сохраняла оптимизм все последние годы. Лечение продлило жизнь супруги Петра Чернышева на 5 лет.

Последний год жизни Анастасия Заворотнюк провела в частной клинике, где за ней ухаживал опытный квалифицированный медперсонал.

Заворотнюк скончалась 30 мая, ей было 53 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище Москвы рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. После похорон фигурист и вдовец Петр Чернышев поблагодарил присутствующих на церемонии, а также поклонников актрисы за поддержку.