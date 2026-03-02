Алекса с мужем после суицида Джабраилова показали видео с его его извинениями

Александра Чвикова, более известная как певица Алекса, и ее супруг Вячеслав Дайчев прокомментировали самоубийство Умара Джабраилова. Они опубликовали последнее видео бизнесмена, которое он им прислал, сообщает VOICE .

Чвикова и Дайчев считают самоубийство Джабраилова трагедией. Семья глубоко потрясена случившимся. По их словам, бизнесмен не так давно «был полон энергии, планов». Певица и фитнес-тренер отметили, что всегда будут помнить его «доброту, поддержку и тепло».

При этом в 2024 году между семейной четой и Джабраиловым произошел скандал. Бизнесмен утверждал, что муж Алексы украл у него 1,5 млн рублей. Вячеслав в понедельник заверил, что Джабраилов недавно извинился перед ним.

Дайчев опубликовал видео, в котором бизнесмен приносит ему свои извинения.

«Слава, привет, это я. Надеюсь, у тебя все хорошо, девочки тебя радуют. Если я был в чем-то неправ, ты меня прости. Прости, ради Бога, если где-то был категоричен», — сказал меценат.

Алекса и Дайчев написали, что прощаются с Джабраиловым «по-человечески с грустью». Они также принесли соболезнования его родным.

Бизнесмен покончил с собой 2 марта в своих московских апартаментах. Ранее его смерть прокомментировала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

