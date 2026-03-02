Слом, зависимость, самоубийство: Собчак высказалась о смерти Джабраилова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о смерти бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова. Она отметила, что о предпринимателе все вспоминают с теплом. Он был первым, кто показал Собчак богатую жизнь.

Она напомнила, что Джабраилов родом из чеченского села, рос без родителей и был одним из 12 братьев. Он стал единственным в семье, кто добрался до Москвы, поступил в МГИМО, очаровал правящие элиты, стал популярным на Западе, дружил с мировыми звездами и смог заработать много денег.

«И потом такой слом, зависимость, и как итог — самоубийство. Безумно жалко его. Соболезнования всем родным», — написала Собчак в Telegram-канале.

Телеведущая вспомнила, как Джабраилов водил ее в ресторан «Сан-Мишель», цитировал наизусть стихи Омара Хайяма и Иосифа Бродского. Он был галантным и образованным, «мужчиной московской мечты».

«Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита… Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang», — вспомнила журналистка.

Спустя много лет он обратился к Собчак с просьбой дать ей интервью, потому что имел проблемы с наркотиками. Бизнесмен хотел высказаться и дать самому себе публичное обещание. Телеведущая не знает, сдержал ли он свое слово, но утверждает, что Джабраилов — человек мечущийся, но добрый и талантливый.

Бизнесмен покончил с собой 2 марта в своих московских апартаментах. В материале РИАМО читайте об одном из самых скандальных кандидатов в президенты РФ, о его доходах, отношениях и попытках уйти из жизни.

