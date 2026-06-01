Депутат ГД Кравченко: развитие промышленности помогает укреплять экономику Химок

О развитии экономики, реализации народной программы и поддержке участников СВО рассказал депутат Госдумы РФ Денис Кравченко на отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Химки. Есть результат». Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

За последние 5 лет Химки значительно укрепили позиции одного из ключевых промышленных и научных центров Подмосковья. В округе продолжают развиваться крупнейшие предприятия ракетно-космической и оборонной отрасли, реализуются инвестиционные проекты и создаются новые рабочие места.

«За пять лет в Химках возросло количество рабочих мест, прибыль крупных и средних предприятий увеличилась на 40%, а объем инвестиций в основной капитал — на 17%. Объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 56%. Это результат системной работы предприятий, бизнеса и всей команды, которая занимается развитием округа», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Денис Кравченко.

Депутат отметил, что важной основой этой работы стала народная программа партии «Единая Россия», сформированная на основе предложений жителей. В 2021 году химчане направили более 14 тыс. наказов.

Отдельное внимание Денис Кравченко уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что в Московской области приняли 17 законов и 40 мер поддержки участников СВО, а общий объем гуманитарной помощи превысил 20 тыс. тонн. Из Химок в зону специальной военной операции направили более 600 т гуманитарных грузов.

«Наша сила — в единстве. Совместная работа жителей, предприятий, общественных организаций и органов власти позволяет добиваться конкретных результатов», — отметил Денис Кравченко.

Кроме того, на форуме обсудили формирование народной программы партии на 2026–2031 годы. Среди ключевых направлений — развитие социальной и цифровой инфраструктуры, поддержка молодых ученых, промышленности и высокотехнологичных предприятий.