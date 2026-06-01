Движение поездов на «оранжевой» ветке метро Москвы восстановлено

сегодня в 16:58

Движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена ввели в график, сообщает столичный Дептранс.

В понедельник вечером на «оранжевой» ветке были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

К настоящему моменту состояние пострадавшего уточняется.

Ранее 17-летний подросток попал под поезд в тоннеле между станциями «Сокольники» и «Красносельская» столичной подземки.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.