Движение поездов на «оранжевой» ветке метро Москвы восстановлено
Фото - © Медиасток.рф
Движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена ввели в график, сообщает столичный Дептранс.
В понедельник вечером на «оранжевой» ветке были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.
К настоящему моменту состояние пострадавшего уточняется.
Ранее 17-летний подросток попал под поезд в тоннеле между станциями «Сокольники» и «Красносельская» столичной подземки.
