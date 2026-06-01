сегодня в 16:32

Пассажир попал под поезд на станции метро «Коньково» в Москве

Пассажир упал на пути перед поездом на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, сообщает «МК: срочные новости» .

В настоящее время состояние молодого человека уточняется. Предположительно, пассажиру около 20 лет.

По данным столичного Дептранса, из-за человека на путях на «оранжевой» ветке были увеличены интервалы движения поездов.

Сейчас движение на Калужско-Рижской линии подземки вводится в график.

