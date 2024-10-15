Алаудинов: ВС РФ не расстреливают сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов опроверг информацию о том, что российская армия расстреливает бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области, сообщает ТАСС .

Украинские СМИ опубликовали статьи о расстрелах пленных солдат ВСУ в Курской области. Якобы в российском регионе уничтожили операторов дронов украинской армии. Алаудинов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие усилили репрессии в отношении жителей приграничных районов Курской области в связи с неудачами на линии боевого соприкосновения.

Волонтер по имени Мария рассказала, что украинские боевики расстреливали мирных жителей. При этом, по ее словам, бойцы ВСУ убивали как взрослых, так и детей.