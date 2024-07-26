Актер Валентин Белоусов умер в возрасте 78 лет

Заслуженный артист России Валентин Белоусов скончался на 79-м году жизни от продолжительной болезни, сообщает Life.ru .

Актер скончался 25 июля. При этом Белоусов, несмотря на солидный возраст и серьезный недуг, до последних дней жизни выходил на сцену пермского академического «Театра-Театра», в котором служил 40 лет.

Открытое прощание с Валентином Белоусовым состоится утром 29 июля на большой сцене «Театра-Театра». Затем в 13:00 (11:00 по Москве) пройдет отпевание артиста в соборе Петра и Павла на улице Советской в Перми.

Валентин Николаевич родился 19 декабря 1945 года в Куйбышеве. В 1971 году окончил Куйбышевское музыкальное училище по специальности «актер драматического театра». Затем Белоусов работал актером в театрах Хабаровска, Владивостока и Орла. С 1980 года служил в Пермском академическом театре драмы.

На счету Белоусова более 40 ролей в спектаклях и несколько в таких кинокартинах, как «Руки вверх!», «Хлеб — имя существительное», «Житие Александра Невского», «Болевой прием».

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