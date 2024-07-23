Скончалась одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева

Во вторник умерла участница коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева, об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале .

Исполнительница родилась 2 ноября 1937 года. Она была камертоном для коллектива. В 2012 году получила звание Народной артистки Удмуртской Республики.

Коллектив «Бурановские бабушки», который сейчас называется «Бабушки из Буранова», был создан более 45 лет назад. Он выступал на сцене с фольклорными песнями.

Группа прославилась благодаря участию в «Евровидении-2012» с песней Party for Everybody, где в финале заняла второе место.