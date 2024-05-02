Актер Данила Гребнев умер в возрасте 29 лет

Российский актер Данила Гребнев скончался в Санкт-Петербурге на 30-м году жизни. На данный момент причина смерти артиста неизвестна, сообщает пресс-служба Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. Палантая.

«Ушел из жизни талантливый, харизматичный, интересный и удивительный молодой человек. Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа», — говорится в сообщении.

При этом причина смерти Гребнева не уточняется. Также нет информации о дате и месте похорон.

Гребнев с отличием окончил Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая в 2015 году. Затем он поступил на службу актером в Республиканский театр кукол в Йошкар-Оле. За это время Данила написал книгу «Письма с Юпитера» и создал собственный музыкальный проект.

Последнее время Гребнев работал в детском театре «Фонарик» в Санкт-Петербурге. Артист планировал посвятить свою жизнь творчеству и работе с детьми.

Ранее стало известно, что скончался продюсер групп «Аквариум» и «Кино» рок-музыкант Андрей Тропилло. Последние 2 года 73-летний музыкант проживал в Финляндии. Тропилло называли первым продюсером СССР.