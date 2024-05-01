Умер продюсер «Аквариума» и «Кино» Андрей Тропилло

сегодня в 12:57

Скончался продюсер групп «Аквариум и Кино» рок-музыкант Андрей Тропилло. Мужчине было 73 года, сообщает SHOT.

Тропилло последние два года проживал в Финляндии. По словам его дочери, о смерти отца ей рассказали его соседи. Тело продюсера нашли в квартире 28 апреля.

Точную причину смерти музыканта установят после проведения судмедэкспертизы. Дочь продюсера рассказала, что отца похоронят в Финляндии.

Тропилло называли первым продюсером СССР. Он он записывал альбомы рок-групп «Кино», «Аквариум», «Алиса» и других.