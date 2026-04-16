Агроном Тихонова рассказала, что можно вырастить на подоконнике

Агроном Елизавета Тихонова объяснила, какие овощи и зелень можно вырастить дома на подоконнике и как правильно за ними ухаживать.

Эксперт отметила, что в домашних условиях можно укоренить редьку, репу, брюкву и свеклу.

«Сейчас проще всего сделать выгонку. Можно взять редьку, репу, брюкву, свеклу — все это укоренить или просто посадить. Зеленые листья будут очень вкусные, как та же рукола, потому что это тоже семейство крестоцветных. Конечно, можно и зелень, и салат посеять. Салат быстро взойдет и разовьется, но его надо рассадить в горшочки, иначе не получится хорошей листовой массы», — рекомендовала Елизавета Тихонова в эфире радио Sputnik.

Эти культуры дают вкусные зеленые листья, схожие по вкусу с руколой, так как относятся к семейству крестоцветных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.