Аглая Тарасова в момент задержания находилась в трезвом состоянии

Российская актриса Аглая Тарасова находилась в трезвом состоянии в момент задержания в столичном аэропорту Домодедово, сообщает ТАСС .

«Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено», — заявили в правоохранительных органах.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Тель-Авива. У нее нашли вейп, внутри которого содержалось 0,38 г масла каннабиса, что считается значительным размером. В отношении 31-летней актрисы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Суд назначил Аглае Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Звезде «Интернов» грозит срок от 3 до 7 лет и штраф в размере 1 млн рублей.

Тарасова получила широкую известность благодаря ролями в сериале «Беспринципные», в фильмах «Лед» и «Холоп». В 2025 году с участием актрисы должно выйти сразу несколько проектов — комедия «Холоп 3», триллер «Кто-то должен умереть» и драма «Вася-Праздник».