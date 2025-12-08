Адвокат Руденко назвал три способа решения дел «эффекта Долиной»

В Сети набирает обороты скандал вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников и через суд смогла вернуть жилье в собственность, оставив покупательницу, мать-одиночку Полину Лурье, ни с чем. Несмотря на то, что 5 декабря Долина пообещала вернуть женщине все 112 млн рублей за неудачную сделку, россияне продолжают монтировать мемы и утверждать, что не верят артистке. Адвокат Андрей Руденко в разговоре с РИАМО рассказал, что существует только три пути, по которым можно честно решить такие дела. Один из них – изменение законов.

Гарантии от продавца

По мнению Руденко, если продавец недвижимости через какое-то время понимает, что стал жертвой мошенников, и обращается в суд, чтобы вернуть право собственности на проданное жилье, то он должен обеспечить реальное исполнение со своей стороны всех денег, полученных от добросовестного покупателя. При этом адвокат подчеркнул, что это будет помогать покупателям, но не самим продавцам.

Изменение законодательства

Второй путь для решения дел по «схеме Долиной» — это изменение законодательства, так как период охлаждения не приносит результатов и мошенники сменят тактику, подстроившись под реалии.

«Это период охлаждения, спецсчета и прочее. Это ничего не даст, поскольку мошенники тут же адаптируются для игры вдолгую. Как адвокат говорю ответственно — спектакль для жертвы обычно длится не менее 3–5 дней. А будет длиться 10 дней. И нотариальная форма сделки не спасает ни от чего — их также отменяют, как и простые письменные, на раз-два. Государство должно предложить продукт в виде обязательного титульного страхования сделки, который сейчас в той или иной форме представлен только частными страховыми компаниями и на их усмотрение», — подчеркнул Руденко.

Изменение уголовно-правовой системы

Третий выход из сложных ситуаций по распространившейся мошеннической схеме, по мнению Руденко, это расширение уголовно-правовой системы. Он считает, что в таких делах потерпевшими должны выступать и продавец, и покупатель, а иск о возврате средств нужно предъявлять государству, так как мошенники обманывают население, представившись теми, у кого есть реальная власть — сотрудницами МВД, ФСБ, Минцифры, Центробанка и других государственных структур.

«Тут надо смотреть в корень проблемы. А корень проблемы, который государство не хочет замечать, — присвоение функций правоохранительных органов мошенниками. Все схемы реализуются только потому, что мошенники представляются сотрудниками МВД, ФСБ, Минфина, ЦБ — лицами, имеющими властные полномочия, которыми они угрожают жертве. В этой связи это надо прекратить рассматривать подобные схемы как простое мошенничество только против граждан. Это мнимое присвоение должностных полномочий. Тогда у потерпевших должно возникать право требовать утраченное не напрямую от мошенников, которых, как мы помним, не всех поймали, а от государства, чью псевдоволю исполнял обманутый продавец. А государство получит право требовать компенсации от мошенников в порядке регрессных требований за рамками основного уголовного дела», — подчеркнул Руденко.

Адвокат считает, что если дела по «схеме Долиной» будут решаться по третьему варианту, то процессы будут проходить гораздо быстрее и эффективнее, так как ущерб будет наноситься не простым людям, а бюджету всей страны.

Лариса Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года и под их давлением продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей матери-одиночке Полине Лурье. Когда певица поняла, что стала жертвой преступления, она обратилась в суд и оспорила сделку, вернув себе право собственности. При этом суд не стал обязывать певицу возвращать деньги Лурье, которая ничего не знала о мошеннической схеме и в итоге осталась как без квартиры, так и без денег.

Лурье не согласилась с таким решением и обратилась в Верховный суд России, чтобы оспорить вердикт нижестоящей инстанции. 5 декабря Долина, вернувшись с гастролей на Дальнем Востоке, пришла на Первый канал и в программе «Пусть говорят» рассказала свою версию случившегося. Она заявила, что считает Лурье пострадавшей стороной и приняла сложное для себя решение — вернуть женщине деньги в полном объеме.

Долина также заявила, что до 5 декабря не комментировала случившееся не потому, что надменная знаменитость, а потому, что сначала была в шоке, а когда начались судебные процессы — подписывала документы о неразглашении деталей в интересах следствия.