Певица Долина не конкретизировала, как долго будет возвращать Лурье деньги

Певица Лариса Долина не раскрыла, как долго собирается возвращать материальные средства покупательнице квартиры Полине Лурье. При этом пообещала отдать сумму в полном объеме, рассказала РИА Новости адвокат артистки Светлана Свириденко.

Юрист добавила, что новое заявление Долиной не меняет предложение, которое та уже делала Лурье. Певица не указала срок возврата средств. Таким образом, она почти продублирована то же самое, что было ранее.

То есть, Долина предлагает возврат средств в течение трех лет. При этом компенсации материальных потерь не будет.

До этого Свириденко отмечала, что Долина предложила Лурье мировое соглашение. Согласно ему, певица должна будет вернуть 112 млн рублей поэтапно в течение трех лет. Однако Лурье отказалась.

5 декабря Долина заявила, что вернет Лурье 112 млн рублей. Артистка добавила, что считает такое решение единственным правильным.

Летом прошлого года Долина заявила, что ее обманули аферисты, заставив продать квартиру в центре Москвы. Мошенники обрабатывали певицу на протяжении четырех месяцев. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Для этого деньги, часть из которых, — от продажи имущества, нужно было передать курьеру. Суммарный ущерб оценивается в минимум 317 млн рублей.

Четверых мошенников затем поймали и отправили в колонию на четыре-семь лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.

При этом Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.

