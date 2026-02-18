Адвокат объяснила, что делать при обнаружении скрытой камеры в номере отеля

Если в гостиничном номере обнаружено подозрительное устройство, важно не паниковать, зафиксировать находку на фото и видео, вызвать администрацию и настаивать на обращении в полицию, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Самое главное правило — не паниковать, не трогать и задокументировать. Немедленно сделайте детальные фото и видео находки. Снимите общий план (чтобы было понятно расположение в номере) и крупный план (само устройство). Затем свяжитесь с администрацией и спокойно попросите подняться менеджера или сотрудника службы безопасности», — сказала Полякова.

Она подчеркнула, что важно не описывать проблему детально по телефону. Это нужно сделать при личной встрече и при свидетеле. Если выясняется, что это действительно камера, настаивайте на вызове полиции.

«Во всех цивилизованных странах это преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни. Ваша задача — зафиксировать инцидент официально. Если вы за границей, после вызова местной полиции проинформируйте посольство или консульство своей страны», — посоветовала адвокат.

После приезда полиции и составления протокола, если человек не чувствует себя в безопасности или сомневается в честности администрации, то нужно требовать полный возврат средств и немедленно менять отель.

Ранее СМИ писали, что в Китае незаконные съемки российских туристов в отелях превратились в прибыльное дело. Злоумышленники монтируют устройства для скрытого наблюдения в номерах, а полученные записи распространяют за деньги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.