Китайцы незаконно снимают секс-видео с российскими туристами в номерах

В Китае незаконные съемки российских туристов в отелях превратились в прибыльное дело. Злоумышленники монтируют устройства для скрытого наблюдения в номерах, а полученные записи распространяют за деньги через интернет, сообщает SHOT .

В Китае набирают обороты нелегальные онлайн-трансляции и архивные видео из гостиниц. Правонарушители заранее снимают комнаты, размещая в них крошечные камеры с обзором на спальное место.

На одном из слитых в Сеть кадрах видно, как молодая девушка сидела на кровати и говорила мужчине за кадром, что не может заниматься сексом в тишине, поэтому поставит музыку фоном, но так, что она не будет заглушать ее стоны. После этого девушка встала и сняла с себя штаны, затем свернула их и ушла в сторону из обзора скрытой камеры.

Несмотря на то, что в кадр, не зная того, могут попасть разные люди, материалы со славянскими девушками пользуются особым спросом у местной аудитории и специально помечаются как «русские» — это привлекает больше зрителей.

Внешность туристок из России вызывает большой интерес, и они нередко сталкиваются с навязчивыми просьбами сфотографироваться на улицах. Стоимость доступа к подобному контенту для зрителей составляет от 650 до 1100 рублей в месяц. Также предлагается подписка на год, цена которой начинается от 3000 рублей.

