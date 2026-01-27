Адвокат Кузьмин подал жалобу в Конституционный суд на статью из УК РФ

В Москве управляющий партнер адвокатского бюро «МКМ», адвокат Геннадий Кузьмин обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на статью Уголовного кодекса РФ о легализации (отмывании) преступных доходов. Он считает, что ее применение в некоторых ситуациях нарушает базовые конституционные принципы. Соответствующая жалоба есть в распоряжении РИАМО.

Согласно действующему в России закону, если человек уклонялся от уплаты налогов (статьи 198, 199 УК РФ), но затем полностью погасил недоимку, пени и штраф, уголовное дело по самому налоговому преступлению прекращается. Это не реабилитирующее основание — то есть человека не признают невиновным, но и не осуждают.

Однако на практике следствие и суды часто продолжают преследовать такого человека по другой статье — 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Его обвиняют в том, что он совершал финансовые операции с деньгами, «сэкономленными» благодаря неуплате налогов.

Пример Блиновской

Адвокат Кузьмин отметил, что «королева марафонов», блогер Елена Блиновская, села в тюрьму как раз по статье о легализации доходов, ее защита уже обжаловала приговор. По той же статье в настоящее время преследуют блогера Александру Митрошину, хотя она уже выплатила все налоговые задолженности.

Кузьмин считает, что такое применение закона о легализации противоречит Конституции РФ. Он ссылается на 50-ю статью Основного закона — там написано, что человека нельзя судить дважды за одно нарушение. По его мнению, когда налоги погашены, государственному бюджету больше не причинен ущерб, а значит, есть основания для освобождения от уголовного преследования.

Когда человек полностью возместил ущерб от налогового нарушения, его действия больше не представляют угрозы для общества. Адвокат уверен, что деньги, которые когда-то сэкономили на налогах, после возмещения вреда нельзя считать незаконно полученными по статье о легализации доходов. Но если продолжать уголовное дело за отмывание денег, получается, что одно и то же налоговое правонарушение наказывают дважды. Тогда этот факт нарушает основной закон России, запрещающий привлекать к ответственности за одно преступление несколько раз, и создает чрезмерное наказание.

В своей жалобе Кузьмин указывает на три ключевых, по его мнению, противоречия с Конституцией:

Запрет двойного наказания. После полной уплаты в бюджет вред от налогового нарушения устранен. Средства перестают быть «приобретенными преступным путем». Продолжение дела по «отмыванию» этих же средств — это по сути повторная уголовная оценка одного и того же деяния, что запрещено статьей 50 Конституции.

Нарушение презумпции невиновности. Прекращение дела по налогам — это не приговор. Виновность не установлена. Но чтобы привлечь человека по статье о легализации, следствию нужно исходить из того, что преступный доход был. Таким образом, бремя доказывания своей невиновности как бы перекладывается на гражданина, что противоречит статье 49 Конституции.

Несоразмерность ограничения прав. Уголовное преследование за легализацию после полного погашения налоговых долгов является, по мнению Кузьмина, избыточным. Оно неоправданно ограничивает свободу предпринимательства и права собственности (статьи 34 и 35 Конституции), так как деньги уже вернулись в легальный оборот.

В связи с вышеперечисленными аргументами, Кузьмин просит Конституционный суд принять его жалобу к рассмотрению, а также признать положения статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» не соответствующими Конституции в той части, которая допускает преследование за «отмывание» средств после прекращения дела по налоговому преступлению из-за уплаты всех задолженностей.

Решение по этой жалобе может оказать значительное влияние на правоприменительную практику по делам, связанным с налоговыми нарушениями и отмыванием денег.

