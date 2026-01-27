Адвокат Кузьмин подал жалобу в Конституционный суд на статью из УК РФ
В Москве управляющий партнер адвокатского бюро «МКМ», адвокат Геннадий Кузьмин обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на статью Уголовного кодекса РФ о легализации (отмывании) преступных доходов. Он считает, что ее применение в некоторых ситуациях нарушает базовые конституционные принципы. Соответствующая жалоба есть в распоряжении РИАМО.
Согласно действующему в России закону, если человек уклонялся от уплаты налогов (статьи 198, 199 УК РФ), но затем полностью погасил недоимку, пени и штраф, уголовное дело по самому налоговому преступлению прекращается. Это не реабилитирующее основание — то есть человека не признают невиновным, но и не осуждают.
Однако на практике следствие и суды часто продолжают преследовать такого человека по другой статье — 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Его обвиняют в том, что он совершал финансовые операции с деньгами, «сэкономленными» благодаря неуплате налогов.
Пример Блиновской
Адвокат Кузьмин отметил, что «королева марафонов», блогер Елена Блиновская, села в тюрьму как раз по статье о легализации доходов, ее защита уже обжаловала приговор. По той же статье в настоящее время преследуют блогера Александру Митрошину, хотя она уже выплатила все налоговые задолженности.
Кузьмин считает, что такое применение закона о легализации противоречит Конституции РФ. Он ссылается на 50-ю статью Основного закона — там написано, что человека нельзя судить дважды за одно нарушение. По его мнению, когда налоги погашены, государственному бюджету больше не причинен ущерб, а значит, есть основания для освобождения от уголовного преследования.
Когда человек полностью возместил ущерб от налогового нарушения, его действия больше не представляют угрозы для общества. Адвокат уверен, что деньги, которые когда-то сэкономили на налогах, после возмещения вреда нельзя считать незаконно полученными по статье о легализации доходов. Но если продолжать уголовное дело за отмывание денег, получается, что одно и то же налоговое правонарушение наказывают дважды. Тогда этот факт нарушает основной закон России, запрещающий привлекать к ответственности за одно преступление несколько раз, и создает чрезмерное наказание.
В своей жалобе Кузьмин указывает на три ключевых, по его мнению, противоречия с Конституцией:
- Запрет двойного наказания. После полной уплаты в бюджет вред от налогового нарушения устранен. Средства перестают быть «приобретенными преступным путем». Продолжение дела по «отмыванию» этих же средств — это по сути повторная уголовная оценка одного и того же деяния, что запрещено статьей 50 Конституции.
- Нарушение презумпции невиновности. Прекращение дела по налогам — это не приговор. Виновность не установлена. Но чтобы привлечь человека по статье о легализации, следствию нужно исходить из того, что преступный доход был. Таким образом, бремя доказывания своей невиновности как бы перекладывается на гражданина, что противоречит статье 49 Конституции.
- Несоразмерность ограничения прав. Уголовное преследование за легализацию после полного погашения налоговых долгов является, по мнению Кузьмина, избыточным. Оно неоправданно ограничивает свободу предпринимательства и права собственности (статьи 34 и 35 Конституции), так как деньги уже вернулись в легальный оборот.
В связи с вышеперечисленными аргументами, Кузьмин просит Конституционный суд принять его жалобу к рассмотрению, а также признать положения статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» не соответствующими Конституции в той части, которая допускает преследование за «отмывание» средств после прекращения дела по налоговому преступлению из-за уплаты всех задолженностей.
Решение по этой жалобе может оказать значительное влияние на правоприменительную практику по делам, связанным с налоговыми нарушениями и отмыванием денег.
