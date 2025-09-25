Задолженность Александры Митрошиной перед ФНС достигла 210 млн рублей

Блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по обвинению в отмывании денег, увеличила задолженность перед Федеральной налоговой службой до 210 млн рублей по состоянию на 25 сентября 2025 года, сообщает Постньюс .

Задолженность Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла до 210 млн 255 тыс. рублей. С начала июля долг увеличился на 27 млн рублей — ранее сумма составляла 183 млн рублей.

В августе были заморожены четыре банковских счета Митрошиной. Блогер, известная под псевдонимом «Матерь бложья», находится под домашним арестом с 10 марта 2025 года.

Александру Митрошину обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время ей запрещено общаться с родственниками, а также пользоваться интернетом и средствами связи.