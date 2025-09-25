Задолженность Александры Митрошиной перед ФНС достигла 210 млн рублей
Фото - © РИА Новости, Максим Блинов
Блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по обвинению в отмывании денег, увеличила задолженность перед Федеральной налоговой службой до 210 млн рублей по состоянию на 25 сентября 2025 года, сообщает Постньюс.
Задолженность Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла до 210 млн 255 тыс. рублей. С начала июля долг увеличился на 27 млн рублей — ранее сумма составляла 183 млн рублей.
В августе были заморожены четыре банковских счета Митрошиной. Блогер, известная под псевдонимом «Матерь бложья», находится под домашним арестом с 10 марта 2025 года.
Александру Митрошину обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время ей запрещено общаться с родственниками, а также пользоваться интернетом и средствами связи.