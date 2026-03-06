Адвокат Ключко: всю рекламу в Telegram с 2018 г могут признать незаконной

Реклама, размещенная в Telegram с 2018 года, теоретически может быть признана незаконной из-за старого судебного решения об ограничении работы мессенджера в России, сообщил РИАМО заведующий адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко.

«Формально нельзя считать, что решение суда о ограничении деятельности Telegram было как-то отменено. А значит, в теории вся реклама, которая в принципе публиковалась в Telegram начиная с 2018 года, может быть признана незаконной. В том числе реклама каких-то государственных органов, которые оплачивали размещение и рекламировались там», — сказал Ключко.

По его словам, их действия тоже теоретически можно признать незаконными, потому что, согласно решению суда, деятельность Telegram с 2018 года ограничена в стране.

«С одной стороны, каких-то свежих документов, которые бы прямо говорили о том, что деятельность Telegram ограничена, сейчас нет. Но еще в 2018 году Таганский районный суд города Москвы по иску Роскомнадзора ограничивал деятельность Telegram. И данное решение, с одной стороны, до сих пор не отменено. С другой стороны, там была достаточно хитрая формулировка о том, что деятельность Telegram ограничивается до тех пор, пока компания не приведет свою деятельность в соответствие с законодательством Российской Федерации», — отметил юрист.

Ключко напомнил, что в 2020 году Роскомнадзор выступил с заявлением о том, что Telegram привел свою деятельность в соответствие с законодательством РФ, поэтому ограничения, которые были наложены на него, снимаются.

«Но это было всего лишь заявление. По крайней мере, каких-либо документальных подтверждений этому в виде нормативно-правового акта я не находил», — заключил он.

Ранее ФАС РФ выявила признаки нарушения рекламного законодательства страны в соцсетях Instagram*, Facebook*, YouTube, Telegram и WhatsApp* — в случае размещения рекламы на этих площадках.

* Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ.

