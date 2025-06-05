9 выпускников в Серпухове сдали ЕГЭ на 100 баллов

В городском округе Серпухов в Подмосковье успешно началась экзаменационная кампания: ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 9 человек, сообщает MK.Ru .

Максимум за экзамен по химии получили выпускницы корпуса «Гимназия» образовательного комплекса «Пущино» Екатерина Фесенко и Ксения Кононова. Им помогала готовиться учитель Светлана Речкалова.

Литературу успешно сдали выпускницы гимназии № 1 и школы № 3 Ксения Быкова и Алена Коломыткина под руководством педагогов Ольги Воробьевой и Натальи Панкратовой, а также Екатерина Прытова из той же школы № 3 и Ульяна Паппель из школы № 10.

Кроме того, максимальный результат по литературе показали Арпине Матевосян из школы № 19 имени Романа Катасонова, Елизавета Журавлева из Дашковской школы и Ульяна Бродовая из Губернского колледжа.

Всего 100 баллов за ЕГЭ в Московской области успели получить уже 295 выпускников. Пока известны результаты только по истории, химии и литературе. В 2025 году эти предметы сдавали свыше 11,7 тысячи одиннадцатиклассников региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.