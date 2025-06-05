295 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны результаты единого государственного экзамена по трем предметам по выбору — химии, истории и литературе. В этом году их сдавали более 11,7 тысячи одиннадцатиклассников из Подмосковья. По итогам экзаменационной кампании 295 выпускников региона набрали 100 баллов, продемонстрировав высокий уровень подготовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Московская область показывает стабильную положительную динамику в результатах ЕГЭ. Мы фиксируем как рост числа высокобалльников, так и снижение доли участников, не преодолевших минимальный порог. Особенно впечатляют результаты по химии — 149 человек из 3961 получили 100 баллов. Это в три раза больше, чем годом ранее. 24,4 процента участников набрали от 80 до 99 баллов, а доля не преодолевших минимальный порог снизилась до 14,6 процента», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По ее словам, достигнутые результаты стали возможны благодаря системной работе педагогов, образовательных организаций и самих ребят, которые серьезно готовились к экзаменам.

Историю сдавали 4 018 человек. Из них 10 выпускников набрали 100 баллов, еще 670 человек (16,7%) — от 80 до 99 баллов. Минимальный порог преодолели 92 процента участников.

Экзамен по литературе выбрали 2 758 человек. 136 выпускников получили 100 баллов, почти каждый четвертый (23,7%) — от 80 до 99 баллов. Доля неудовлетворительных результатов составила 2,1 процента, что ниже показателя прошлого года (3,3%).

В пресс-службе ведомства напомнили, что участники, не согласные с результатами, могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней после официального объявления — в онлайн-формате на сайте РЦОИ или через свою образовательную организацию.

Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные сроки: 16 июня — литература, 18 июня — история и химия. Также участники могут пересдать один из экзаменов в дополнительные дни — 3 и 4 июля. При этом важно учитывать: при пересдаче предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше.

Полные результаты ЕГЭ–2025 по остальным предметам станут известны позднее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.