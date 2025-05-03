59 бригад ведут аварийно-восстановительные работы в Дмитровском округе

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В настоящее время аварийно-восстановительные работы проводятся силами 59 бригад, в которые входят более 650 человек из различных ведомств (ПАО Россети, Мособлэнерго, МОС АВС, Мособллесхоз, МЧС и структурные подразделения Администрации Дмитрова). Так же задействованы аварийно-восстановительные бригады из соседних муниципалитетов и Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.

Все бригады оснащены всем необходимым для разбора завалов и опиловки веток и деревьев.

За ночь запущены 26 котельных и ВЗУ.

На утро 2 мая в округе без электричества находилось 229 населенных пункта, на утро 3 мая 131 населенный пункт без электричества. Россети усилены, мобилизованы. Штаб по ликвидации последствий продолжит работу до полного восстановления электричества в каждом доме.

Администрация совместно с МОС АВС ведет активный подвоз питьевой воды по пострадавшим населенным пунктам.

По информации «Россетей», на данный момент в работе более 20 дизельных генераторов большой мощности. «Россети» планируют завершить восстановительные работы до конца дня 3 мая.

По всем вопросам необходимо обращаться:

«Светлая линия» Россети: 8-800-220-0-220 (с мобильных — 220);

Единая диспетчерская служба Дмитрова: 8 (499) 702-22-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.