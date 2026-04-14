Вместо доставки на ужин можно быстро сделать яичницу с овощами, приготовить лосося или котлеты — без полуфабрикатов и заморочек, сообщила РИАМО кулинарный блогер Шахноза Фозилова.

«Когда нет сил готовить, я советую не искать сложные рецепты, а брать понятные блюда, которые можно приготовить максимум за 15–20 минут. Например, яичница со шпинатом и помидорами. Черри режем пополам, чеснок мелко рубим, сначала буквально полминуты прогреваем чеснок на масле, потом добавляем помидоры, через пару минут — шпинат. Как только он подвял, выливаем яйца со специями и доводим до готовности. Это очень простой, но сытный ужин», — рассказала Фозилова.

Она добавила, что, если хочется чего-то более основательного, можно быстро сделать лосося с овощами. Кабачок режем кружочками, брокколи разбираем на соцветия и ставим на пар на 7–10 минут. В это время стейк лосося солим, перчим, можно добавить сушеный укроп, и жарим на сковороде по 3–5 минут с каждой стороны. Перед подачей хорошо сбрызнуть лимоном.

«Еще один удобный вариант — куриные котлеты. Филе и лук измельчаем, добавляем яйцо, немного муки или сухарей, соль, перец, специи. Формируем небольшие котлеты и жарим на хорошо разогретой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны. Пока они готовятся, можно быстро нарезать салат из огурца и помидора», — рассказала блогер.

Фозилова отметила, что есть и совсем легкий вариант — омлет с творогом и зеленью. Яйца смешиваем с творогом, молоком или кефиром, добавляем укроп, зеленый лук, соль, перец и жарим под крышкой 5–7 минут.

«И еще я бы советовала крем-суп из замороженных овощей. Их не надо размораживать. Просто кладем смесь в кастрюлю, добавляем картофель, заливаем кипятком или бульоном, варим до мягкости, потом пробиваем блендером. В конце можно добавить немного сливок или сметаны», — посоветовала она.

