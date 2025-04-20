20 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Православные христиане сегодня отмечают Пасху, ночью и днем в храмах проходят праздничные богослужения. Еще с праздником можно поздравить доноров. Любители необычного могут отметить День охоты на Королевского Кракозябра или День поиска смыслов жизни.

Пасха

Сегодня отмечается самый большой и светлый христианский праздник — Пасха. Его второе название — Христово Воскресение. Это название переводится как переход от смерти к жизни.

Пасха должна отмечаться после иудейской — в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием.

Считается, что в этот день Иисус Христос победил смерть и смог воскреснуть. Также именно Иисус открыл двери в рай для тех, кто верил в него.

Подготовка к празднику начинается во время Страстной недели — последней недели Великого поста. Каждый ее день посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. В этот день верующие приходят в храм.

Национальный день донора крови

Учрежден в 2007 году и посвящен донорам — тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.

История праздника зародилась, когда 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением.

Почетными донорами являются люди, которые за жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почетный донор» эти люди могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях.

День китайского языка в ООН

Он установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.

День 20 апреля выбран, так как это время начала сезона «гуюй», что буквально означает «дождь проса». По легенде в этот день небесные силы отблагодарили Цан Цзе за создание китайской письменности, послав жителям Поднебесной дождь из хлебных зерен, который спас многих людей от голода.

Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тыс. иероглифов. Но для повседневного обихода хватает 3–5 тыс. символов. Кроме того, это один из самых древних языков, существующих на планете.

Целью языковых дней ООН является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех шести официальных языков в рамках системы ООН.

День поиска смыслов жизни

Неизвестно, кто и когда придумал праздник. Однако этот день призывает задуматься над скоротечностью времени и человеческом наследии.

Тема дня содержит в себе вопрос поколений, которые так и не нашли универсальный ответ. У каждого человека жизнь имеет свой смысл. Важно понять, что для каждого из нас ценно, что необходимо, и что важно.

День охоты на Королевского Кракозябра

Этот шуточный праздник посвящен детству и появился для того, чтобы порадовать внутреннего ребенка. Создатели необычного праздника призывают и взрослых, и детей вооружиться 20 апреля мелками и нарисовать Кракозябров из своего детства.

Королевские Кракозябры — это необычные существа, которых дети рисуют на асфальте или в тетради, когда только научились держать карандаш в руках. Цель праздника заключается в том, чтобы каждый человек улыбнулся и вспомнил детство.

Торжественное открытие Большого зала Московской консерватории

В столице в 1901 году в этот день состоялось торжественное открытие Большого зала Московской консерватории. Первым концертом, прошедшим на новой сцене, стала увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки.

Зал выполнен в духе античного храма, у ворот гостей встречают копии греческих статуй Кресилая и Фидия, сам зал выдержан в светлых и теплых тонах.

Там установлен один из крупнейших в мире органов, специально заказанный из Парижа. В 2006 году залу было присвоено имя основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна.

В России вместо серебряных монет появляются медные деньги

В XVII веке в стране еще не были разработаны золотые и серебряные рудники, поэтому для изготовления монет эти материалы импортировались. Чтобы пополнить бюджет государства в период войны с Речью Посполитой, было решено перейти с серебра на медь.

В Москве 20 апреля 1656 года были пущены в оборот медные деньги. Налоги и старые недоимки собирали серебром, а платежи из казны платили медью.

Сначала новые деньги получили распространение у жителей, однако затем монеты стали обесцениваться. Кроме того, их было легко подделать. В результате рыночная цена медных денег упала в 15 раз к 1662 году.

Итогом стал «Медный бунт» 4 августа 1662 года. Хотя восстание было подавлено, царским указом чеканка медных монет была прекращена, а в Москве возобновили изготовление монет из серебра.

Именины

В этот день именины отмечают Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия и Петр.