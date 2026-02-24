16-летняя стала пособницей в покушении на множественное убийство под Пермью

Сотрудники Следственного комитета обвинили 16-летнюю девушку в пособничестве покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В феврале девушка из Пскова во время общения в мессенджере помогала 13-летнему мальчику из Александровска в Пермском крае в убийстве сверстников. Она давала советы, рекомендации и указания.

Молодой человек, действуя под влиянием девушки, 19 февраля ударил несколько раз ножом одноклассника в учебном учреждении в Александровске. Личность несовершеннолетней раскрыли.

Девушку задержали в Пскове. Затем этапировали в Пермь. Там проходят следственные действия. Несовершеннолетнюю заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Александровска случились две похожие ситуации с использованием ножей с разницей в несколько дней. Сначала девятиклассница набросилась на ученика 10 класса с острым предметом. Ее отправили под домашний арест.

Через несколько дней в том же учебном учреждении произошло другое нападение с ножом. Был ранен еще один школьник.

