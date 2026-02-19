В школе Александровска за неделю случилось два нападения с ножом

В одной из школ Александровска произошли сразу две похожие истории с применением ножей. Оба случая разделяет всего несколько дней, пишет URA.RU .

По словам осведомленного источника, первый инцидент случился в начале недели. Девятиклассница напала на ученика 10 класса, используя острый предмет. Что именно стало причиной конфликта между школьниками — пока неясно.

Есть информация, что девочку поместили под домашний арест. Впрочем, по другим данным, конфликт вспыхнул не на территории школы, а за ее пределами и был связан с личными отношениями подростков.

Через несколько дней в той же школе Александровска случилось еще одно нападение с ножом — на этот раз пострадал другой школьник.

Утро 19 февраля в Александровске было отмечено инцидентом в школе. На место выехал прокурор района Андрей Малкин, чтобы разобраться в деталях случившегося. Одноклассникам ученика, который пострадал, оказывают психологическую помощь специалисты.

Журналисты уже обратились за комментариями в Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю. Пока официального ответа не поступило.

