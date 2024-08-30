120 нелегалов выявили полицейские на торговом складе в подмосковном Пушкине

Нелегальных мигрантов выявили среди работников торгового склада в городском округе Пушкинский.

В отношении 120 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории РФ. Еще 19 иностранных специалистов привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в стране, а также 1 за уклонение от исполнения административного наказания.

Всех незаконных мигрантов оштрафовали на 5 тыс. рублей и в ближайшее время их ждет депортация. Кроме того, 31 нелегал помещен в спецучреждение до исполнения решения суда.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают организаторов незаконной миграции.

Ранее семья мигрантов осквернила памятник советским воинам в Балашихе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать расследование.