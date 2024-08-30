Семья мигрантов осквернила памятник советским воинам в Балашихе
Семья мигрантов устроила беспорядки у мемориала «Воинам-землякам» в Балашихе
Члены одной семьи мигрантов устроили беспорядки возле мемориала солдатам Великом Отечественной войны, установленном в Балашихе. Делом занялся Следственный комитет, сообщает MK.Ru.
По информации пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проконтролировать расследование уголовного дела.
27 августа семья мигрантов устроила беспорядки у памятника «Воинам-землякам, за Родину жизнь отдавшим 1941–1945 гг.». Своим поведением иностранные граждане осквернили мемориал солдатам ВОВ.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Его расследование поручено контролировать главе регионального СК Ярославу Яковлеву.