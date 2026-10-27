Золотой унитаз не помог: почему роскошную квартиру непросто продать

В Свиблово продают квартиру с золотым унитазом за 75 млн рублей

В московском районе Свиблово выставлена на продажу квартира в дворцовом стиле с настоящим золотым унитазом — ее стоимость составляет 75 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя агентства элитной недвижимости «Золотой брокер Москвы» Елену Кузнецову.

В Москве ищут покупателя на квартиру с по-настоящему необычным интерьером. Как рассказала ТАСС основатель агентства элитной недвижимости «Золотой брокер Москвы» Елена Кузнецова, в районе Свиблово продается квартира в дворцовом стиле с золотым унитазом.

«У меня продается квартира с настоящим золотым унитазом. Собственник в свое время хорошо заработал на строительстве недвижимости и решил сделать роскошный ремонт. В большом санузле он использовал плитку с золотом, позолоченный пол и установил золотой унитаз», — пояснила она.

Стоимость объекта — 75 млн рублей. По словам риелтора, самые необычные решения в подобных интерьерах обычно связаны с желанием использовать как можно больше дорогих материалов одновременно.

«Золотые полы, плитка с позолотой, массивные вензеля, мрамор, оникс, сложные узоры на стенах. Иногда все это собирают в одном помещении. Собственник вкладывает в ремонт большие деньги, рассчитывая получить по-настоящему роскошный интерьер», — отметила Кузнецова.

Однако покупателей, которым нравится подобная отделка, значительно меньше, поэтому объект дольше находится на рынке.

«По моему опыту, продажа может занять от полугода до года, иногда и больше. Чтобы найти покупателя, собственникам приходится снижать цену на 5–10%. Причем даже дорогие материалы и большие вложения в ремонт далеко не всегда помогают сохранить первоначальную стоимость квартиры», — объяснила эксперт.

При этом у таких квартир сохраняется своя аудитория, продолжила Кузнецова. Среди покупателей встречаются люди, которым близка подобная эстетика — обилие золота и богатый декор. Иногда такой интерьер выбирают те, кто недавно добился финансового успеха и хочет подчеркнуть свое благосостояние. Для них дорогая отделка становится своеобразным подтверждением достигнутого статуса.

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