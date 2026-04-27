Жители Подмосковья подали 339 заявлений на жилищные сертификаты

Жители Московской области за первый месяц подали 339 заявлений на получение жилищных сертификатов в рамках программы переселения из аварийного жилья. Заявки поступили из 27 городских округов региона. Меру поддержки реализуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сертификаты выдают собственникам и нанимателям аварийного жилья. Документ позволяет компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете Подмосковья. Сертификат оформляют взамен аварийного помещения, что дает возможность приобрести современное и безопасное жилье.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский пояснил, что государство выкупает аварийные квартиры по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальный оплачиваемый метраж составляет 28 кв. м. Даже если площадь жилья меньше, например 15 кв. м, выплата рассчитывается исходя из 28 кв. м — около 5 млн рублей. Если квартира больше, компенсацию начисляют за всю площадь. При покупке более дорогого жилья гражданин может доплатить разницу.

«Государство выкупает аварийные квартиры по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр, при этом минимальный оплачиваемый метраж составляет 28 кв. м», — отметил Александр Туровский.

В муниципалитетах проходят встречи с жителями, на которых специалисты разъясняют порядок участия в программе и отвечают на вопросы. Для получения сертификата необходимо не иметь другой жилплощади в собственности или по соцнайму на момент признания дома аварийным, ранее не получать такую выплату и иметь жилье, официально включенное в программу расселения. Подать заявление можно в администрацию округа до 1 июля 2026 года, соглашение о выдаче сертификата заключают до 3 августа, а договор купли-продажи новой квартиры нужно оформить до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.