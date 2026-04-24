Жители Подмосковья подали 313 заявлений на жилищные сертификаты

В Подмосковье за первый месяц работы обновленной программы переселения из аварийного жилья жители подали 313 заявлений на жилищные сертификаты в 25 округах. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Жители региона активно пользуются новой мерой поддержки. Сертификат выдается собственникам и нанимателям аварийного жилья и позволяет компенсировать затраты на покупку квартиры в любом муниципалитете Московской области. Документ предоставляется взамен признанного непригодным для проживания помещения и дает возможность приобрести современное и безопасное жилье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.