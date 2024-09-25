Жители аварийных домов в округе Пушкинский переедут в новое жилье

В 2014 году в округе Пушкинский признали аварийными четыре жилых многоквартирных дома. Жителям этих домов предоставили новые жилые помещения в многоквартирном доме № 9А в Красноармейске на улице Краснофлотская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Кроме того, 18 сентября еще 12 жителей МКД, признанных аварийными, получили ключи от новых квартир. В целях переселения граждан администрация округа Пушкинский приобрела жилые помещения в многоквартирных жилых домах 9А на ул. Краснофлотской в Красноармейске и доме 49 по ул. Октябрьской в Пушкине.

Для удобства жителей в здании администрации округа было открыто окно МФЦ для подписания договоров и выдачи ключей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.