Жители 8 аварийных домов Жуковского получат ключи от новых квартир

В Жуковском завершились работы по строительству дома для переселения людей из аварийного фонда. Ключи от квартир жуковчанам вручат 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 17-этажную новостройку на улице Гагарина переедут 106 семей. Это жители аварийных домов микрорайона Ильинка по адресам: улица Чапаева, 2/22, 4, 6, улица Мичурина, 6, 8, 10, улица Клубная, 9 кор. 1 и 9 кор. 3.

В квартирах сделан ремонт, установлена новая сантехника. Общая расселяемая площадь превышает 4,2 тыс. кв. м.

Помимо этого, жители аварийных домов в Подмосковье могли получить сертификат на переселение. Благодаря сертификату можно переехать в новое комфортное жилье в любом городе региона без ожидания переселения из аварийного дома.

В 2025 году получить сертификаты могли не только собственники жилья, но и наниматели аварийного жилищного фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.