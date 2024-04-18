Жители 32 горокругов Подмосковья обратились за жилищными сертификатами

В январе 2024 года в Подмосковье стартовал новый этап программы переселения из аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года. На данный момент жители региона подали уже 1 750 заявлений на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Жители Подмосковья, чьи дома подлежат расселению, все чаще выбирают жилищные сертификаты. Этот инструмент значительно ускоряет переезд в новое жилье, так как человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и самостоятельно построить дом, либо приобрести готовое жилье или квартиру в новостройке.

Большой плюс программы в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.

По сертификату стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Минимальный метраж составляет 33 кв. метров, а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать квартиру больше — не менее 33-х кв. метров.

В этом году обращения поступили из 32 городских округов. Самими активными стали жители Шатуры, Ступино, Сергиева Посада, Егорьевска, Талдома и Воскресенска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.