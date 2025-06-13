Завод по обогащению топлива в иранском Фордо работает штатно

МАГАТЭ сообщило, что завод по обогащению топлива в Фордо не пострадал

После того как Израиль ударил по Ирану, СМИ сообщили о серии взрывов на ядерных объектах страны. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что завод по обогащению топлива в Фордо не пострадал, пишет РИА Новости .

«На данный момент завод по обогащению топлива в Фордо не пострадал», — рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, он связался с иранской стороной после того, как стало известно о нанесенных ударах со стороны Израиля.

МАГАТЭ находится на связи с властями Ирана и совместно следят за уровнем радиации. На момент публикации заметки известно, что объекты в Натанзе, Бушере и Исфахане не пострадали от атак.

Ранее сообщалось, что после израильского удара Иран закрыл воздушное пространство. Этот факт повлиял на работу авиакомпании «Аэрофлот», она откорректировала расписание в связи со сложившейся ситуацией. Время некоторых полетов увеличится на один-два часа из-за временных изменений.