«Аэрофлот» изменил расписание после закрытия неба над Ираном

Рано утром 13 июня стало известно, что Иран временно закрыл свое воздушное пространство. Этот факт повлиял на работу ряда авиакомпаний, в том числе на российский «Аэрофлот», который вынужденно изменил расписание. Один из рейсов отменили, говорится в Telegram-канале компании.

«Отменен рейс SU520/521 Москва — Дубай — Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777», — сообщили в «Аэрофлоте».

Авиаперевозчик скорректировал перелеты в Дубай и в обратном направлении. Это же коснулось полетов в обе стороны в Абу-Даби, Доху и Мале. Данные рейсы будут выполняться в обход Ирана. Продолжительность полета в связи с изменениями увеличится на один-два часа.

К прежнему маршруту авиакомпания сможет вернуться только после того, как воздушное пространство над Ираном будет полностью безопасным для гражданского использования. Актуальная информация о рейсах будет оперативно появляться на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что израильский аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы из-за ударов Израиля по Ирану. Пассажиров просили покинуть здание аэропорта.