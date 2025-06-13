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Израиль нанес несколько ударов по Ирану

Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Axios.

Атаку вели военно-воздушные силы.

Государственное телевидение Ирана сообщает о продолжающихся взрывах в Тегеране и работе ПВО.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности на фоне сообщений об ударах по Ирану.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Израиль может атаковать Иран в воскресенье, 13 июня.

По словам «высокопоставленного израильского чиновника», Израиль может ударить по Ирану, если Тегеран не откажется от планов по созданию ядерного оружия.