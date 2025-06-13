Израиль нанес несколько ударов по Ирану
Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Axios.
Атаку вели военно-воздушные силы.
Государственное телевидение Ирана сообщает о продолжающихся взрывах в Тегеране и работе ПВО.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности на фоне сообщений об ударах по Ирану.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Израиль может атаковать Иран в воскресенье, 13 июня.
По словам «высокопоставленного израильского чиновника», Израиль может ударить по Ирану, если Тегеран не откажется от планов по созданию ядерного оружия.