Воробьев: в Подмосковье мы строим новые дома для расселения аварийного жилья

В Подмосковье активно строятся новые дома для расселения жителей из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Московской области реализуется программа расселения аварийного жилья. Граждан переселяют из ветхих и аварийных домов в новые.

По словам губернатора, самым удобным способом переселения из аварийного жилья являются сертификаты. Они позволяют людям не ждать по несколько лет окончания строительства.

«Как показал минувший год, наиболее эффективный способ (расселения аварийного жилья — ред.) — это сертификаты, когда ты не ждешь 2–3 года, пока строится дом, а уже сегодня получаешь сертификат и сам выбираешь место и квартиру, в которой хочешь жить», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Также в Подмосковье врачи, учителя, ученые могут получить соципотеку. Область оплачивает половину первоначального взноса и 10 лет компенсирует часть основного долга.

Ранее губернатор заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.

